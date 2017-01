Alliance mellem England og USA skal lede verden igen

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 26. januar 2017 kl. 08:57En epoke på 40-45 år med engelsk medlemskab af EU nærmer sig sin afslutning, og landets videre færden som global aktør er sat på dagsordenen. Også for mødet mellem premierminister Theresa May og USAs præsident Donald Trump i morgen. Forinden hvilket May har slået tonen an - de 2 lande skal lede verden igen.Mødet mellem de 2 er Trumps første med et andet lands leder, og så lige England. Som han sympatiserer med, og hvis beslutning om at udtræde af EU han har karakteriseret som kløgtigt. Han selv bekæmper bureaukrati, det er han allerede godt igang med på den amerikanske hjemmebane kun en uge efter at have sat sig i præsident-kontoret.