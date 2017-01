TV- og filmskuespiller død

Onsdag 25. januar 2017 kl. 22:16Den amerikanske skuespiller Mary Tyler Moore er død 80 år. Hun dansede sig så at sige ind i skuespil verdenen som teenager og havde succes. Blev kendt - ikke mindst i første halvdel af 1960erne for "The Dick Van Dyke Show" i TV. Derefter fulgte den ene film efter den anden, og hun var aktiv helt frem til 2015.Mary Tyler Moore blev født i New York og sluttede livet i venners og families kreds i sit hjem i Greenwich, Connecticut.