Præsident-kandidats kone kigges i de økonomiske kort

Onsdag 25. januar 2017 kl. 20:46Den franske konservative præsident-kandidat Francois Fillons kone kigges nu alvorligt i de økonomiske kort. Efter at det i dag er blevet afsløret, at hun har modtaget ½ million euro i løn som sin mands assistent i parlamentet - uden at hun angiveligt har udført noget arbejde.Le Canard Enchaine (satirisk ugeavis) har ikke kunnet finde nogen bekræftelse på, at Fillons kone Penelope Clarke, der er født i Wales, har udført arbejde i parlamentet.Der er efter afsløringerne indledt en officiel undersøgelse.