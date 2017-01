Ejer af gammelt skovbrug-firma i Nakskov konkurs

Onsdag 25. januar 2017 kl. 20:17Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over ejeren af det 20 år gamle skovbrug-firma Sæbyholm Skov, Henrik Hagemann, Maribovej 245 i Nakskov. Selve virksomheden ophørte for lidt over 1 år siden. Sidste efterår blev der indledt rekonstruktion af Henrik Hagemann, men den plan er nu brudt sammen.Der var fastsat møde i skifteretten 31. marts til forhandlinger om et forslag til rekonstruktion af Henrik Hagemanns økonomi. Det er nu i stedet afløst af konkursen.