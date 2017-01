Det kører helt af sporet for det danske jernbanevæsen

Onsdag 25. januar 2017 kl. 17:40En ekstra regning på over 4 milliarder kr. og forsinkelse med omkring 3 år er de katastrofale oplysninger, der nu foreligger om udskiftningen af signal anlæggene i det danske jernbanevæsen. Et projekt der i bogstaveligste forstand er kørt helt af sporet og nu opnår sønderlemmende kritik.Det er Banedanmark, der får "prygl" for den manglende styring af projektet. "Pisken" svinges af statrevisorerne.