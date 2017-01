Mand fundet død på toilettet på lokalt bibliotek i Køge Bugt

Onsdag 25. januar 2017 kl. 09:54En 47-årig mand blev i aftes fundet død på toilettet på biblioteket i Solrød Center i Køge Bugt området. Manden har angiveligt enten begået selvmord eller har slået sig på toilettet og er død. Politiets første mistanke om noget kriminelt er i alle tilfælde blevet afkræftet i løbet af aftenen.Man har for sikkerhedens skyld undersøgt toilettet nøje, ligesom liget vil blive undersøgt for at udelukke enhver mistanke.