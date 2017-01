1.400 kg silikone i 70 spande stjålet i Rødbyhavn

Tirsdag 24. januar 2017 kl. 22:05En container i et industriområde i Rødbyhavn er blevet tømt for 1.400 kg silikone, der var fordelt i 70 spande. Der er ingen spor af tyvene eller silikonen, som angiveligt repræsenterer en værdi på over 100.000 kr. Som følge af silikones mange slags anvendelse, er den sandsynligvis let omsættelig.Tyveriet blev opdaget i går morges, hvorfor det formentlig har fundet sted i nattens mørke.