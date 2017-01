Sygeplejeskole i Vejle bliver til Danmarks nye politiskole

Tirsdag 24. januar 2017 kl. 17:56Måneders tovtrækkeri og helt igennem uværdig politisk fumleri og stridigheder er i eftermiddag endt med en beslutning om, at Danmarks nye (og 2.) politiskole placeres i østjyske Vejle. I bygninger som tidligere var hjemsted for sygeplejeskolen i den dynamiske by.Nærmere enkeltheder omkring den nye politiskole, efter at placeringen nu langt om længe er besluttet, foreligger ikke. Alene er det fremhævet, at den er billigere at etablere i Vejle end de mange andre steder, som var en mulighed.