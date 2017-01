Høj moral viser sig igen - kunder får penge retur for stol

Tirsdag 24. januar 2017 kl. 09:46Kæmpe koncernen Ikea viser igen sin høje moral i forbindelse med, at man har meddelt, at 600.000 kunder i hele verden (heraf 6.000 i Danmark) kan få pengene tilbage for en såkaldt strandstol med navnet "Mysingsö". Årsagen er, at kunder har fået fingre kvæstet i stolen.Samtidig med at trække stolen ud af sortimentet, har man en ny udgave på vej. Den nye "Mysingsö" lanceres om en måneds tid.