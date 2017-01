"Allo Allo" hovednavn er død

Mandag 23. januar 2017 kl. 18:29Den engelske komiker og skuespiller Gorden Kaye - bedst kendt for sin hovedrolle som hotel-ejer i TV-serien "Allo Allo" om livet i en lille fransk by under 2. verdenkrig - er død 75 år. Han og filmen var underholdning for hele familien i de 10 år, den blev vist i TV.Gorden Fitzgerald Kaye blev født i Yorkshire som enebarn. Hans indgang til medie- og skuespiller verdenen startede i midten af 1960erne, hvor han var knyttet til en lokal radio. Han overlevede de øvrige hovedrolle indehavere i "Allo Allo" - og TV-serien lever videre i erindringen.