Postbuds bil stjålet i Nakskov

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 23. januar 2017 kl. 13:06Det er ikke usædvanligt, men hører dog ikke til hverdagens foreteelser, at et postbud får stjålet sin bil undervejs på jobbet. Det skete imidlertid tidligt i formiddag i Nakskov, hvor postbilen forsvandt, mens postbudet havde forladt den for at aflevere pakker.Bilen blev senere på formiddagen fundet ved en landsby 10 km syd for Nakskov. Der var ingen spor af biltyven.