Knivdrama med 2 kvinder og væltet motorcykelbetjent

Mandag 23. januar 2017 kl. 12:37I de tidlige formiddagtimer udspillede sig et særsyn af et knivdrama med udgangpunkt i nordsjællandske Helsingør. Hvor 2 søstre blev stukket ned, gerningmanden slap væk og er på fri fod, og en motorcykelbetjent forulykkede ved at køre op bag i en bil og vælte, da han eskorterede den ene af de knivstukne kvinder til sygehuset.De 2 kvinder og betjenten er indlagt - men alle 3 uden for livfare.