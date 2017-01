78-årig dræbt under skovarbejde

Mandag 23. januar 2017 kl. 08:51En 78-årig mand blev sent i aftes fundet dræbt, efter at han angiveligt havde været ved at pakke sammen efter skovarbejde i et naturområde tæt ved Limfjorden mellem Nibe og Løgstør. Han blev af pårørende, der fandt det betænkeligt, at han ikke var kommet hjem, fundet klemt ihjel under en mindre entreprenørmaskine.Den gamle mand havde været igang med skovarbejdet alene i løbet af søndagen, hvorfor heller ingen havde observeret ulykken det øde sted.