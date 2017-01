Brand i ungdombolig-kompleks for 100 var påsat af dreng

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 22. januar 2017 kl. 23:15En 17-årig dreng er i weekenden blevet fremstillet i grundlovforhør og varetægtfængslet, idet han sigtes for at have påsat den voldsomme brand, der midt på ugen hærgede et ungdombolig-kompleks for 100 i de tidligere spritfabrikker i Roskilde. Der foreligger ingen yderligere oplysninger endnu.Herunder hverken om årsagen til, at drengen i givet fald skulle have påsat branden, eller om han selv boede i komplekset eller havde bekendte der.