Møbel-lagersalg konkurs med et brag - havde butik i Vordingborg

Søndag 22. januar 2017 kl. 14:51Den kun 2½ år gamle virksomhed 123 Lagersalg Butik ApS med hjemsted i østjyske Kolding er gået konkurs med et brag. Man forsøgte at rekonstruere møbel-firmaet, som havde op til 8 butikker rundt i Danmark, men på selve dagen (i mandags) for mødet med kreditorerne blev der hamret en konkurs begæring på bordet.Ingen har rigtig noget overblik endnu, men kunder har mange hundrede tusinde kr. tilgode, penge som de har forudbetalt for varer - som de imidlertid aldrig ser. Pengene er tabt. Allerede med udgangen af 2015 så det sort ud for møbel-firmaet, som da havde 10 millioner kr. i gæld. Det er helt sandsynligt kun endnu værre nu ved konkursen.123 Lagersalg havde butik i Vordingborg i en periode.