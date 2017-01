Mange dræbt og kvæstet i afsporet fyldt passagertog

Søndag 22. januar 2017 kl. 03:20Der er kaos i det sydøstlige Indien, hvor et passagertog sent i aftes blev afsporet ved en station. Mindst 25 dræbte og 4 gange så mange kvæstet, heraf mange dødeligt - er de første meldinger fra ulykken. Lokomotivet og 7 vogne fyldt med passagerer kørte af sporet og forulykkede med et brag.Redningfolk kæmper med at befri mange passagerer, som er indespærret i det afsporede tog. Årsagen til ulykken kendes endnu ikke.