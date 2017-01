Engelsk leder på vej ud af EU første besøgende hos Trump

Søndag 22. januar 2017 kl. 02:53Den engelske premierminister Theresa May, der er i færd med at bringe landet ud af EU efter folkets massive nej til at fortsætte i bureaukratiets vold, besøger på fredag 27. januar som den første USAs nye præsident Donald Trump. Der foreligger endnu ikke noget program for de 2 statlederes møde.Men Theresa May vil blive modtaget med åbne arme af Trump, som i stærke vendinger har lovprist Englands beslutning om at træde ud af EU og behovet for fornyelse i Europa.