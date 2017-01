Mindst 21 bombe-dræbt på marked i arabisk grænseby

Lørdag 21. januar 2017 kl. 17:53Taliban har proklameret at stå bag et voldsomt bombe-angreb i dag på et marked i den pakistanske grænseby Parachinar. Mindst 21 blev dræbt, mens dobbelt så mange blev kvæstet, og der kan iblandt disse ikke garanteres imod at være kommende dødofre.Det urolige arabiske område præges af indbyrdes konflikter, hvor gengældelse hører til dagligdagen. Dagens bombe-angreb var en sådan aktion efter ombringelse tidligere på ugen af en Taliban-leder.