Flygtningelejr bombe-angrebet - indtil videre 4 dræbt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 21. januar 2017 kl. 14:26Indtil videre meldes om 4 dræbte og et ukendt antal kvæstede ved et bombe-angreb i dag på en flygtningelejr i Syrien tæt ved grænsen til Jordan. Det er ikke første gang lejre i området angribes, men det sker lykkeligvis ikke ofte. Ingen har endnu meddelt at stå bag ugerningen.Der bor angiveligt mindst 85.000 syrere i området, hvor angrebet i dag fandt sted. Der er ingen oplysninger om, hvorledes bombe-angrebet skete.