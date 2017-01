Skulptur-kunst i hele Danmark klædt i sorgens farve

Lørdag 21. januar 2017 kl. 12:29Henover natten er skulptur-kunst rundt i hele Danmark blevet klædt i sorgens farve. Overtrukket med sort plastik - en aktion, som skal åbne flere øjne for den tiltagende fattigdom i det såkaldte danske velfærd-land. Aktionen er en forløber for aktiviteter om en måned i anledning af FNs internationale dag for social retfærdighed.Det er den 20. februar. Der kan læses herom på www.unric.org ved i menuen i websitens venstre side at klikke på ordet FN-kalender.