Kvindesag-pioner død

Lørdag 21. januar 2017 kl. 11:16Forfatteren og kvindesag-pioneren Maria Marcus er død 90 år. Hun var mag.art. i litteraturhistorie og psykoterapeut. En kvinde, der formulerede sig klart inden for sine kompetence områder, og skrev stribevis af bøger. Fra den første om maleren Paul Klee i 1956 til Dame med stol (om at blive handicappet) i 2012.Maria Marcus blev født i Hamburg, men flyttede som 7-årig med sin familie til Danmark, flygtede under 2. verdenkrig til Sverige og vendte efter krigen tilbage til dansk grund, hvor hun slog rod.