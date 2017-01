Dansk slutspurt gav ny flot sejr ved håndbold-VM

Fredag 20. januar 2017 kl. 22:18Danmarks håndboldherrer fortsætter med at sætte modstanderne på plads ved VM i Frankrig. I aften sikrede en effektiv slutspurt i 2. halvleg en ny flot sejr, denne gang 32-29 over Qatar, som ellers var et par mål foran ved pausen. Når den danske angreb-maskine sætter ind og målmanden er i top, ja så er der kun ét muligt resultat.De danske herrer har nu vundet alle 5 kampe i den indledende runde og er klar til 8. delfinale på søndag.