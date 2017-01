Mand styrtet i døden med en kollapset lyd- og lys-platform

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 20. januar 2017 kl. 21:02En 40-årig engelsk arbejder er styrtet i døden med en lyd- og lys-platform, hvorpå han arbejdede på det internationale Khalifa stadion i Qatars hovedstad Doha. Det stadion er udpeget som hjemsted for World Cup i 2022, hvorfor det internationale fodboldforbund Fifa straks er anklaget for at slække på arbejdernes sikkerhed.Profit fremfor sikkerhed, lyder den hårde anklage i kølvandet på ulykken. Den dræbte englænder var ansat i et sydafrikansk firma, der er underentreprenør for et tysk firma.