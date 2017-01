Mirakel - 6 er i live i lavineramt hotel men 4 dræbt og 20 savnes

Fredag 20. januar 2017 kl. 12:31Det lavineramte hotel i den lille italienske by Farindola har til morgen budt på et sandt mirakel. Der befinder sig 6 i live inde i moradset, og redningfolkene har verbal kontakt til dem. Da ulykken skete reddede 2 livet, mens efterfølgende 4 er fundet dræbt og 20 savnes.Redningarbejdet har nu stået på i omkring 2 døgn. Temperaturen er voldsomt lav efter italienske forhold. Under frysepunktet.