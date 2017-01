Skal danske soldater i krig... i farefuld færd på landjorden

Fredag 20. januar 2017 kl. 08:34Folketingets udenrigspolitiske nævn holder møde i formiddag. Med som sædvanlig tophemmelig dagsorden, men forud for mødet er der "bekræftede" forlydende om, at danske soldater skal i krig - i en farefuld færd på landjorden. Til kamp i Syrien og Irak.Listen over dræbte unge danske soldater i andre tilsvarende aktioner er lang. Blot til erindring!Hvis forlydenderne viser sig at være korrekte, træffes en meget vidtrækkende og alarmerende beslutning på dagen, hvor den nye amerikanske præsident Donald Trump tiltræder. Trump, der har karakteriseret status quo i den militære verden som forældet. Han vil ændringer. Heldigvis - og forhåbentlig kan han gennemføre dem.