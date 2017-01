Facebook bygger stort dansk data-center - job til 150

Torsdag 19. januar 2017 kl. 14:43Det første spadestik tages i allernærmeste fremtid til et 56.000 kvm stort data-center, som Facebook har besluttet at bygge i den fynske hovedstad Odense. Når centret tages i brug i 2020 vil det skabe job til 150. Der er ingen præcise oplysninger om, hvad byggeriet vil koste.Adskillige hundrede millioner amerikanske dollar er det nærmeste en prisoplysning er kommet i dag, hvor det enorme projekt er bekendtgjort af virksomheden Facebook, der startede som et socialt netværk i 2004.