Transportfirma i Maribo konkurs

Torsdag 19. januar 2017 kl. 14:18Skifteretten i Nykøbing F har netop afsagt konkursdekret over transportfirmaet E.T. Transport DK A/S, Werner Larsens Vej 16 i Maribo. En virksomhed, der blev stiftet med en aktiekapital på 1½ million kr. i april 2015 af 4 personer, alle bosiddende på Lolland.Der foreligger som følge af, at virksomheden endnu ikke var fyldt 2 år, ingen offentliggjorte regnskaber.