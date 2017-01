Ung mand blev fundet livløs - nu er han død af knivstik

Torsdag 19. januar 2017 kl. 11:40En 20-årig mand, der for nogle dage siden blev fundet livløs i en lejlighed i nordjyske Skagen, og for hvis liv lægerne siden har kæmpet, er nu død af sine kvæstelser. Dermed kom endnu et mord i den uhyggelige statistik. Flere mænd er anholdt i forbindelse med mordsagen.Mændene flygtede efter knivstikkeriet og højlydt slagsmål i lejligheden.