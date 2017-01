Hotel i italiensk landsby ramt af lavine - måske 30 dræbte

Torsdag 19. januar 2017 kl. 11:14Et lavineskred efter gårsdagens jordskælv og nedbør med store snemasser har ramt et hotel i en lille italiensk landsby (Farindola) og dræbt mange. Måske 30, men sikre oplysninger foreligger ikke fra området, hvor en storstilet redningaktion er igang. 2 overlevende er reddet.Det menes, at der boede mindst 20 turister på hotellet, og at der også var op mod 10 ansatte inde i hotellet, da lavinen ramte med et kæmpe brag.