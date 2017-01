Kæmpe smykkekup i Cannes

Torsdag 19. januar 2017 kl. 08:09Et nyt kæmpe smykkekup fandt sted i den sydfranske kystby Cannes i går. Hvor en juveler-butik på strandpromenaden fik besøg af en "kunde", der efterfølgende viste sig at være udstyret med både pistol og håndgranat. Manden truede de ansatte til at udlevere smykker for angiveligt omkring 13 millioner euro.Røveren tog derefter flugten til fods, og hverken han eller kuppets store udbytte er der siden set noget til. Tilsvarende tidligere kup i Cannes er ikke opklaret, så noget tyder på, at det kan lykkes at forsvinde med de mange værdier også i det aktuelle tilfælde.