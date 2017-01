Bogø Kro konkurs

Onsdag 18. januar 2017 kl. 21:53Der er vinterlukket på Bogø Kro - men det kommer sandsynligvis til at vare længere end de planlagte 2 måneder januar og februar. Selskabet bag kroen, Bogø Kro IVS er nemlig erklæret konkurs af skifteretten i Nykøbing F. Konkursdekretet blev afsagt for 2 dage siden.Bogø Kro IVS blev stiftet i oktober 2015. Der foreligger ingen offentliggjorte regnskaber.Kroen på den lille ø mellem Nordfalster og Sydsjælland har kæmpet for sin overlevelse i efterhånden en lang årrække.