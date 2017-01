Mand dræbt - levende begravet og der ledes endnu efter ham

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 18. januar 2017 kl. 17:38En 56-årig mand er sidst på eftermiddagen dræbt, da han blev levende begravet under arbejde med et biogasanlæg i Vrå mellem nordjyske Hjørring og Brønderslev. Der ledes stadig efter manden i jordmasserne, som skred ned over ham i en udgravning.Kollegerne på arbejdpladsen er i chok, og en enkelt af dem er bragt på sygehus til behandling.