Flagskibet Novosymes fyrer 198 heraf de 62 i Danmark

Onsdag 18. januar 2017 kl. 08:45Trods stigende omsætning og overskud har et af de danske erhverv-flagskibe Novosymes A/S for kort tid siden meddelt, at man inden for dette og næste døgn fyrer 198 ansatte heraf de 62 i Danmark. Der skal satses på nye vækstmarkeder, hvorfor tæppet rives væk under det store antal nuværende ansatte.Det triste budskab fra Novosymes kommer samtidig med offentliggørelsen af et godt regnskab for 2016.