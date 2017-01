Ungdomboliger for 100 hærget af storbrand - alle evakueret

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 18. januar 2017 kl. 08:258 boliger er brændt og røgskadet og 100 unge evakueret fra ungdomboligerne i den tidligere spritfabrik i centrum af Roskilde midt i nat. Et antal unge og et par politifolk, der deltog i evakueringen, er bragt på sygehus angiveligt med fare for røgforgiftning. De mange unge måtte tage midlertidigt ophold i de nærliggende haller i Roskilde.Der foreligger endnu ingen oplysninger om årsagen til den alvorlige brand, som opstod på 1. sal i det store boligkompleks.