Trussel om flere tvangauktioner - i forvejen er der nok

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 18. januar 2017 kl. 01:08I årevis har folk i titusindvis måttet gå fra hus og hjem under den tornado af tvangauktioner, som stadig hærger. Som om det ikke er nok, så rasler bureaukratiet i skattevæsenet nu med, at man vil til at jagte 40.000 boligejere, som skylder ejendomskat. Det der tværtimod er behov er en løsning på den økonomiske elendighed.Men det er klart, at løsninger er langt sværere at finde end det er at skabe problemer. Forhåbentlig er der en dag nogen, der vågner op og tager affære. Får stoppet den "sygdom" hele tvangauktion-området er udtryk for.