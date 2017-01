Nyåbnet sporthal kollapset

Tirsdag 17. januar 2017 kl. 17:24Nogen har svigtet ved byggeriet af en ny sporthal i den tjekkiske by Ceska Trebova, der har 16.000 indbyggere. Hallen blev taget i brug lige efter nytår, men den er nu kollapset. Taget er styrtet ned og ligger på gulvet. Det positive ved historien er, at ingen kom noget til.Det var til gengæld et held og skyldtes især en årvågen dommer, der opdagede problemerne og fik alle ud af hallen - lige inden braget det lød.