2017 bliver de store forandringers år - præsident Trump har del af æren

Tirsdag 17. januar 2017 kl. 16:32Verden er på vej mod bedre tider, fordi der bliver gjort op med det dødbringende bureaukrati. 2017 bliver de store forandringers år, og ikke mindst amerikanernes valg af Donald Trump (billedet) som ny præsident har en del af æren for det. Allerede inden han bliver formelt indsat i Det Hvide Hus i slutningen af denne uge, har han givet mange vigtige meldinger. Heriblandt Nato (og den kolde krig) er forældet, og velkommen til England uden for EU. Hvad netop det sidste angår har den engelske premierminister Theresa May i dag gjort det klart, at englænderne vil helt ud af det bureaukratiske vælde i EU. De 2 statledere er begge klare i mælet, og det er også hjemlige både tidligere og nuværende politikere. Eksempelvis den mageårige MFer og minister Bertel Haarder. I dag har han meddelt, at han (nu 72 år) genopstiller og fortsætter i Folketinget. Hvor han er klar til at fortsætte sit virke, som han har skabt stor respekt og popularitet omkring.En anden er tidligere statminister og generalsekretær for Nato Anders Fogh Rasmussen, som i dag giver den nye amerikanske præsident "roser" med på vejen. Han kalder Trump for både uortodoks og fornyende.Fornyelsen og oprydningen er igang - og den er tiltrængt.