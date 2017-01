Konkursramt ejendom-investor erkender million-snyd i moms

Tirsdag 17. januar 2017 kl. 13:50En 64-årig konkursramt ejendom-investor erkender at have snydt for millioner i moms. Numre han gennemførte i det nordjyske for 5-6 år siden i forbindelse med flere ejendomhandler. Svindlen beløber sig til 4,7 millioner kr., som han nu skal betale tillige med en bøde på 50% heraf.Ejendom-investoren gik konkurs for 3 år siden med en bankgæld på over 200 millioner kr.