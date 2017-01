Mand skudt gennem vindue

Tirsdag 17. januar 2017 kl. 10:23Politiet er ikke meget meddelsom i forbindelse med et skud-drama, der sent i aftes udspillede sig i forstaden Hatting få km fra østjyske Horsens. En mand blev skudt i sit hjem gennem et vindue, mens en kvinde og et barn var uskadt efter aktionen. Politiet mødte talstærkt op bevæbnet med automatvåben.Manden blev ramt af skud i benene, men hans tilstand er der ingen oplysninger om. Politiet arbejder fortsat i det hus i hovedgaden i den lille forstad, hvor skud-dramaet fandt sted.