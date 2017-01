Ingen købere til sommerhus på Sydfalster ved tvangauktion

Tirsdag 17. januar 2017 kl. 09:53Der var ingen liebhavere til et sommerhus Havrevej 11 i Gedesby på Sydfalster, da det var til første tvangauktion. Nu forsøger man med en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 8. februar. Sommerhuset er på 74 kvm, grunden på 1.137 kvm og den offentlige vurdering 580.000 kr.Det er Realkredit Danmark, der med et tilgodehavende på 456.000 kr. har begæret tvangauktionen. Sommerhuset er behæftet langt over skorstenen med tæt ved 1,8 million kr., hvoraf udlæg til skattevæsenet udgør lidt over 1 million kr.