Ikke mere "Modkraft" - internet-medie står foran lukning

Tirsdag 17. januar 2017 kl. 08:59Der skal penge i kassen i enhver butik, hvis den skal overleve. Det gælder også de sidste mange års udvikling af internet-medier. De gammeldags trykte medier har lidt i en årelang dødkamp, men den er ikke anderledes for de nye medier. Hvor mange er bukket under, og et af de markante nu står foran lukning.Det er det venstreorienterede modkraft.dk - som ophører med denne måneds udgang efter 17 år på banen. Kassen har altid været slunken, og pengene er til stadighed fyldt i projektet af ejeren, mediebureauet Monsun - med kunder ikke mindst blandt fagforeninger og partier på venstrefløjen.Nu har Monsun besluttet at lukke tilførslen af penge, og andre synes ikke at stå i kø for at overtage den "filantropiske tjans".