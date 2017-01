Ung mand fundet livløs

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 16. januar 2017 kl. 23:08Det for tiden kriminelt hårdt ramte nordjyske område har fået et nyt tilfælde i aften. Hvor en endnu ikke identificeret ung mand er fundet livløs i en lejlighed i Skagen. Politiet blev alarmeret øjensynligt på grund af slagsmål i lejligheden, hvorfra andre beboere har set 3 mænd stikke af.Den unge livløse mand var stukket med en kniv. Han blev bragt på sygehuset, hvorfra meldingen er, at hans tilstand er kritisk. Politiet er igang med at forsøge at finde de flygtede mænd og foretage undersøgelser i lejligheden.