Ny dansk VM-sejr men Sverige var en hård nød at knække

Mandag 16. januar 2017 kl. 22:18Den 3. kamp for de danske landsholdherrer ved håndbold-VM i Frankrig stod mod Sverige. Selvom svenskerne ydede formidabel modstand og således var en hård nød at knække, lykkedes det i aften. En ny dansk sejr, denne gang på 27-25. Men der var kamp lige til det sidste.Sejren over ærkerivalerne fra Sverige har også stor psykologisk betydning. Danmark fortsætter nu mod toppen ved VM og har favorit værdighed.