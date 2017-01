Chauffør i tankvogn dræbt

Mandag 16. januar 2017 kl. 14:29En ikke nærmere identificeret mand, chauffør i en tankvogn blev til middag dræbt, da han drønede ind i et hus i Løgstrup 10 km nord for midtjyske Viborg. Politiet formoder, at manden er skredet ud og derefter har haft retning direkte imod huset tæt ved vejen.Chaufføren af det tunge køretøj blev dræbt på stedet, da førerhuset blev mast imod husmuren.