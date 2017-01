Skudt mand i sommerhus er nu død - så blev det til mord

Mandag 16. januar 2017 kl. 12:41Et forsøg på at myrde en 42-årig mand, der i går eftermiddag blev fundet skudt og hårdt kvæstet i et sommerhus i vestsjællandske Veddinge Bakker ud til Sejerøbugten (Kattegat), er resulteret i, at han nu er død - så blev det altså til mord. Politiet er stadig på bar bund.Man mener dog, at manden blev skudt allerede lørdag aften, men altså først fundet søndag ved middagtid. Politiet mener også, at motivet til mordet på ham skal findes i det lokale (Odsherred) kriminelle miljø.