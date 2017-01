El-tandbørster for 10 millioner kr. stjålet fra parkeret lastbil

Mandag 16. januar 2017 kl. 11:34Igen overgår virkeligheden fantasien. I nattens mørke blev 32 paller el-tandbørster til en værdi af 10 millioner kr. i weekenden stjålet fra en lastbil i det nordjyske. Tandbørsterne var bestemt for det svenske marked, men så langt nåede de altså ikke. Natten til søndag blev lastbilen tømt, og hverken tandbørster eller tyve er der spor af.Det helt utrolige tyveri fandt sted i et industriområde 25 km syd for Ålborg, hvor lastbilen med el-tandbørsterne var parkeret. Politiets teori er, at tyvene har bakket en anden lastbil hen til den parkerede og ganske enkelt har flyttet de 32 paller over i deres "egen" lastbil.