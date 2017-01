Sydsjælland og Lolland-Falster politi på småopgaver...

Mandag 16. januar 2017 kl. 10:29Den forløbne weekend var for politifolkene på Sydsjælland og Lolland-Falster præget af småopgaver, der egentlig hører til i kategorien almindelig dannelse - eller mangel herpå. Slagsmål, tisseri i en port, fuldskab o.s.v. var småopgaver, som egentlig ikke skulle eksistere.Eksempelvis i Nykøbing F, hvor 2 unge mænd (21-22 år) kom i slagsmål, og den ene af dem efterfølgende blev anholdt efter et gevaldigt flugtforsøg fra politiet, hvorunder han forsøgte at stjæle en betjents pistol.Eller i Næstved, hvor en 28-årig mand skabt utryghed på et forsorghjem, hvorfra han var bortvist nogle måneder, men hvor han egentlig hørte til. Hele affæren endte i beruselse, aggression og anholdelse.