Engelsk farvel til EU tager form

Søndag 15. januar 2017 kl. 21:58Den engelske premierminister Theresa May vil på tirsdag skitsere det overordnede indhold i landets farvel til EU og fremtiden. Nej tak til at forblive en del af det såkaldte indre marked, nej tak til den europæiske toldunion og farvel til EU-retten herunder EU-domstolen. England kan selv!England vil på denne baggrund indlede forhandlinger om aftaler med lande separat og naturligvis med EU. Fra USA har den nye præsident Donald Trump ikke lagt skjul på, at han hilser det engelske farvel til EU velkommen, og han lover gode aftaler med England.