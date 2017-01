Fuld kvinde på 4 hjul ødelagde alt omkring sig - også sin bil

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 15. januar 2017 kl. 11:02Så skete det igen, at alkohol og benzin blev blandet - og det gik galt. En 44-årig kvinde i sydjyske Sønderborg gav i nat "opvisning" i, hvordan man ikke skal gøre, når man har "kigget" i flaskerne. Hun kørte i sin bil og ødelagde alt omkring sig - tilsidst sin egen bil.Det "lykkedes" kvinden at køre ind i og ødelægge et redskabskur, påkøre 3 biler, køre gennem en have og ende med at brage ind i en husmur. Klokken var omkring 4, da hun blev anholdt for spritkørsel.