Chef i sportklub sporløst forsvundet - håbet svinder

Søndag 15. januar 2017 kl. 10:45En 44-årig chef for marchandising i den kendte sportklub Hamburger SV (HSV) har nu været sporløst forsvundet en uge, og håbet om at finde ham i live svinder. Han forsvandt efter en hyggeaften i millionbyen, hvor man har søgt med såvel hunde og både som helikopter, men ingen spor fundet.Manden forsvandt natten til søndag i sidste weekend og blev efterfølgende meldt savnet af sin hustru. Han er blevet set i havnen, men derefter er sporene ophørt. Politiet har med tiltagende intensitet frygtet, at han skulle være faldet i vandet.